بوتين يشعر بآثار جانبية طفيفة للقاح كورونا

المصدر: رويترز

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم "الأحد" نقلا عن تصريحات بثها التلفزيون للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه شعر بآثار جانبية بسيطة بعد تلقيه لقاحا مضاداً لكوفيد-19 يوم "الثلاثاء".

وقال للقناة الأولى من التلفزيون الروسي الرسمي "استيقظت في اليوم التالي لتلقي اللقاح وبدا لي أنني شعرت بألم بسيط في العضلات. قست الحرارة وكانت طبيعية".

وأضاف كذلك إنه شعر بعدم ارتياح في موضع حقن اللقاح.

ولم يوضح بوتين أي من اللقاحات الروسية الثلاثة تلقاه، قائلاً إن الطبيب الذي حقنه هو الوحيد الذي يعرف ذلك. وأعلن الكرملين قرار بوتين تلقي اللقاح في ديسمبر.

وقال بوتين إن التأخر في ذلك يرجع إلى الحاجة لأخذه مع لقاحات أخرى كان يعتزم أخذها.

ويقول مركز ليفادا المستقل لقياس الرأي العام إن نحو ثلثي الروس لم يكونوا مستعدين لتلقي لقاح "سبوتنيك في" حتى الأول من مارس مشيرين إلى آثاره الجانبية كسبب رئيسي.

وبدأت روسيا حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في ديسمبر.

وقال بوتين يوم الاثنين الماضي إن 4.3 مليون من بين 144 مليون روسي حصلوا بالفعل على اللقاح بجرعتيه.

واضاف إنه يتوقع أن تصل روسيا لمرحلة مناعة القطيع من فيروس كورونا وأن ترفع القيود المرتبطة بالسيطرة على التفشي بحلول نهاية الصيف.