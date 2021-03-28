الصحة السعودية تكشف السبب الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع الإصابات 70%

المصدر: د ب أ

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة مؤخراً في المملكة، يعود إلى عدم التقيد بالإجراءات، معلنا أن" حوالي 70% من الإصابات بسبب التجمعات داخل المنازل".

ونفى متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن يكون ارتفاع الإصابات له علاقة بتحورات الفيروس أو عودة المناشط، مجددا التأكيد على أهمية أخذ اللقاحات حرصاً على سلامة الجميع.

وأشار إلى أن ما بين 60% إلى 70% من الحالات المصابة بفيروس كورونا، مرتبطة بالتجمعات داخل المنازل.

وأكد متحدث الصحة، أن الوزارة رصدت ارتفاعا في تسجيل حالات الإصابة والحالات الحرجة.

وأشار إلى أنه لتجاوز جائحة كورونا بسلام علينا أخذ اللقاحات لنصل إلى مناعة مجتمعية، مؤكدًا أن هيئة الغذاء والدواء، تختبر لقاحات أخرى غير "فايزر" و "أسترازينيكا".

شهدت الأعداد التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، ارتفاعا في اعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية مسجلة 531 إصابة لأول مرة منذ حوالي خمسة أشهر.