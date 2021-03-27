مصر تسجل 670 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم الجمعة أنه تم تسجيل 670 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 36 حالة وفاة جديدة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة إلى 198681 إصابة، كما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 11804 حالات وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 433 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 152198 حالة.