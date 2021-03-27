مطالبات باستقالة وزير خارجية البرازيل لإخفاقه في تحسين العلاقات مع منتجي لقاحات كورونا

المصدر: د ب أ

يطالب المشرعون البرازيليون بالإطاحة بوزير الخارجية إرنستو أراوجو، الذي يلقون باللائمة عليه بسبب إخفاقه في الانخراط فى علاقات دبلوماسية جيدة مع منتجي لقاحات كورونا الرئيسيين وسط تفشي جائحة فيروس كورونا فى البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة عن رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رودريجو باتشيكو قوله للصحفيين الخميس إنه يتعين تحسين العلاقات مع الدول الأخرى في الأمور المتعلقة بفيروس كورونا والمفاوضات الخاصة باللقاح المضاد للفيروس.

وذكرت بلومبرغ أن تصريحات رئيس مجلس الشيوخ تأتي فى أعقاب تصريحات مماثلة أدلى بها رئيس مجلس النواب آرثر ليرا ودعوات من جانب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ للوزير بالاستقالة.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ أن "أخطاء كثيرة حدثت في مواجهة وباء كورونا وأن الأمر يرجع إلى رئيس البلاد في الإبقاء على الوزير أو تغييره".