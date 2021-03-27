الإبقاء على ساعات حظر التجوال الليلي لمدة أسبوعين في تونس

المصدر: د ب أ

أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تونس، أمس، أنها ستبقي على التدابير الوقائية ضد الفيروس الفتاك، ومن بينها حظر التجوال الليلي بدءاً من الساعة العاشرة ليلاً حتى الساعة الخامسة صباحاً.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، نصاف بن علية، في مؤتمر صحفي، إنه سيجري تمديد الإجراءات لمدة أسبوعين إضافيين، مع إمكانية فرض الحجر الصحي على بعض المناطق في حال تفشي السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وأفادت بن علية بأن الوضع الوبائي في البلاد إجمالاً يشهد حالة من الاستقرار منذ ثلاثة أسابيع وتقلصاً في عدد الإصابات.

وبدأت تونس، التي شهدت وفاة 8684 شخصاً بسبب الفيروس، حملة التطعيم منذ نحو أسبوعين لتشمل أولاً العاملين بالقطاع الصحي ومن تفوق أعمارهم 75 عاماً.

وقالت المتحدثة: "أملنا في التطعيم حتى نتوصل إلى تحصيل المناعة الجماعية للحد من انتشار الفيروس إلى مستويات منخفضة جداً بحلول الصيف".

وقال عضو اللجنة الهاشمي الوزير إن نحو 40 ألفاً تلقوا اللقاح حتى اليوم.