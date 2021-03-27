الأرجنتين تعتزم تأجيل إعطاء الجرعة الثانية للقاح ضد كورونا

المصدر: د ب أ

تعتزم الأرجنتين تأجيل إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لزيادة عدد المواطنين الذين يتلقون الجرعة الأولى، بعد أن تزايدت حالات الإصابة بالفيروس، وفقا لبيان حكومي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن البيان أن القرار جاء استنادا إلى توصية من مجموعة عمل لجنة التطعيم الوطنية.

وجاء في البيان أن "الحكومة تسعى إلى تطعيم العدد الأكبر للمواطنين بالجرعة الأولى لتعظيم فوائد التطعيم وتقليل المرضى بالمستشفيات والوفيات".