أمريكا تمنح فلسطين 15 مليون دولار لمكافحة كورونا

المصدر: رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس الخميس إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منح الفلسطينيين 15 مليون دولار لمساعدتهم في مكافحة مرض كوفيد-19 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف البيان أن الأموال، التي خصصتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستساعد على دعم جهود منظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية في منشآت الرعاية الصحية، إضافة إلى علاج مسألة انعدام الأمن الغذائي.

وفي الضفة الغربية،رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالدعم المالي الأمريكي لجهود السلطة الفلسطينية في مكافحة جائحة كوفيد-19.

ووصف اشتية المساهمة الأمريكية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأنها "خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح من أجل إعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأمريكية، والتي توقفت خلال فترة حكم ترامب في البيت الأبيض، على خلفية مواقفه من القضية الفلسطينية".