سوريا ترسل الأكسجين إلى لبنان بعد نفاده من المستشفيات

المصدر: رويترز

نقلت وسائل إعلام سورية عن وزيري الصحة في لبنان وسوريا القول اليوم الأربعاء إن سوريا سترسل إمدادات أكسجين طارئة إلى لبنان، حيث يوجد ألف مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفياته ويوشك الأكسجين المتوفر بها على النفاد.

وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" إن سوريا سترسل 75 طنا من الأكسجين على مدى ثلاثة أيام.

وصرح حمد حسن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لقناة الإخبارية السورية الرسمية بأن الكمية الموجودة من الأكسجين في مستشفيات لبنان تكفي ليوم واحد فقط، إذ عرقل سوء الأحوال الجوية رسو السفن التي تنقل الإمدادات.

ولم يذكر حسن إن كان المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي من مصابي كوفيد-19.