آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 123.97 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و854393.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 543152 29929550

البرازيل 295425 12047526

الهند 160166 11686796

روسيا 223085 4474610

فرنسا 92908 4313073

المملكة المتحدة 126284 4307304

إيطاليا 105879 3419616

إسبانيا 73744 3234319

تركيا 30316 3061520

ألمانيا 74815 2670809.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28- العراق 14066 803041

‬‬ 36 ‬‬‬‬- الأردن 6077 553727

38 - المغرب 8769 491834

40 - لبنان 5850 444865

41 - الإمارات 1451 444398

‭42‬‭‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬ - السعودية 6618 385834

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*المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬22:00 ‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬بتوقيت غرينتش.