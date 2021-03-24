آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 123.97 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و854393.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                       إجمالي الوفيات                          عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                         543152                                       29929550

البرازيل                                    295425                                        12047526

الهند                                       160166                                          11686796

روسيا                                    223085                                           4474610

فرنسا                                   92908                                              4313073

المملكة المتحدة                  126284                                            4307304

إيطاليا                                105879                                            3419616

إسبانيا                               73744                                             3234319

تركيا                                 30316                                            3061520

ألمانيا                              74815                                             2670809.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                  عدد الوفيات              عدد الإصابات

28- العراق                       14066                            803041

‬‬ 36 ‬‬‬‬- الأردن                     6077                             553727 

38 - المغرب                    8769                             491834

40 - لبنان                       5850                             444865

41 - الإمارات                  1451                           444398

‭42‬‭‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬ - السعودية             6618                            385834

‭‭‭‭‭‭‭‭‭

*المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬22:00 ‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬بتوقيت غرينتش. 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الصين،
  • الولايات المتحدة ،
  • رويترز
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