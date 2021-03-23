ألمانيا تفرض إغلاقاً صارماً خلال عطلة عيد الفصح

المصدر: أ ف ب

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فجر اليوم الثلاثاء فرض إغلاق عام صارم في سائر أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفصح من 1 ولغاية 5 أبريل، يشمل خصوصاً إغلاق غالبية المتاجر وإلغاء الاحتفالات الكنسيّة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي عقدته في ختام مفاوضات ماراثوينة أجرتها على مدى حوالى 12 ساعة مع حكّام الولايات: إنّه خلال هذه الأيام الخمسة ستُحظر بالكامل التجمّعات، وتناول الطعام في الهواء الطلق، كما ستُغلَق سائر المتاجر، باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والتي سيُسمح لها بأن تفتح أبوابها يوم 3 أبريل فقط.

وأضافت ميركل أنّ عدداً من القيود السارية منذ نهاية 2020، ولا سيّما تلك المفروضة على تجمّع الأفراد في أماكن خاصة، تقرّر تمديدها بدورها حتى 18 أبريل.