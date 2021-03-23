مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 123.5 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و845989.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 542498 29873534

البرازيل 294042 11998233

الهند 159967 11646081

روسيا 222658 4466153

المملكة المتحدة 126172 4301925

فرنسا 92621 4298395

إيطاليا 105328 3400877

إسبانيا 72910 3212332

تركيا 30061 3013122

ألمانيا 75031 2663383.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات ‭‭‭‭‭

28- العراق 14036 798547

36 ‬‬‬‬- الأردن 5985 544724

38 - المغرب 8767 491709

40 - لبنان 5757 442536

41 - الإمارات 1445 442226

‭‭‭‭‭- 42‬‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬السعودية 6613 385424

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة‭‭ ‬2200 ‭‬‬‬‬بتوقيت غرينتش.