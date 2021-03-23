مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 123.5 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و845989.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 542498 29873534
البرازيل 294042 11998233
الهند 159967 11646081
روسيا 222658 4466153
المملكة المتحدة 126172 4301925
فرنسا 92621 4298395
إيطاليا 105328 3400877
إسبانيا 72910 3212332
تركيا 30061 3013122
ألمانيا 75031 2663383.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
28- العراق 14036 798547
36 - الأردن 5985 544724
38 - المغرب 8767 491709
40 - لبنان 5757 442536
41 - الإمارات 1445 442226
- 42السعودية 6613 385424
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.