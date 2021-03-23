مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 123.5 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و845989.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                                   إجمالي الوفيات                         عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                                      542498                                    29873534

البرازيل                                                   294042                                    11998233

الهند                                                     159967                                     11646081

روسيا                                                   222658                                      4466153

المملكة المتحدة                                  126172                                       4301925

فرنسا                                                  92621                                         4298395

إيطاليا                                              105328                                       3400877

إسبانيا                                             72910                                           3212332

تركيا                                               30061                                          3013122

ألمانيا                                           75031                                           2663383.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                          عدد الوفيات                                      عدد الإصابات ‭‭‭‭‭

28- العراق                                 14036                                              798547

36 ‬‬‬‬- الأردن                                5985                                                 544724

38 - المغرب                            8767                                                  491709

40 - لبنان                               5757                                                  442536

41 - الإمارات                          1445                                                  442226

‭‭‭‭‭- 42‬‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬السعودية                      6613                                                    385424

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة‭‭ ‬2200 ‭‬‬‬‬بتوقيت غرينتش. 

كلمات دالة:
  • الصين،
  • فيروس كورونا ،
  • الولايات المتحدة
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