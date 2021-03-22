مسؤول فرنسي: سنعود لحياتنا الطبيعية في الصيف

المصدر: رويترز

قال آلان فيشر المسؤول عن برنامج التطعيم الفرنسي اليوم الاثنين إنه يتوقع أن تعود البلاد للحياة "الطبيعية" نوعا ما بحلول الصيف أو الخريف بفضل تسارع حملة التطعيم.

وقال فيشر لتلفزيون (بي.إف.إم) إن الجيش سيشارك في خطط تسريع حملة التطعيم وإن فرنسا ما زالت قادرة على تحقيق أهدافها المتعلقة بالتطعيم على الرغم من الانتكاسة التي نتجت عن مخاوف بشأن سلامة لقاح شركة أسترا زينيكا.

وقال "يحتاج الأمر بعض الوقت لتعود الحياة إلى طبيعتها... بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة لن نكون بعيدين عن المستوى المستهدف بحلول مايو. أما بالنسبة لعودة الحياة إلى طبيعتها فذلك قد يكون بحلول الصيف أو الخريف".

وقالت وزارة الصحة الفرنسية أمس الأحد إن ستة ملايين و191666 تلقوا جرعة أولى من لقاح مضاد لكوفيد-19 منذ بداية حملة التطعيم في البلاد.

ويمثل ذلك 9.2 بالمئة من السكان و11.8 بالمئة من البالغين.

وبدأ يوم السبت سريان عزل عام لمدة شهر على ما يقرب من ثلث الفرنسيين مع استهداف الحكومة احتواء انتشار الفيروس في منطقة باريس ومناطق بشمال البلاد.