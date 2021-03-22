مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 122.62 مليون أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و832277.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                              إجمالي الوفيات                 عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                                541219                             29778530

البرازيل                                           290314                              11871390

الهند                                              159558                                11555284

روسيا                                           221926                                   4447570

المملكة المتحدة                            126123                                 4291271

فرنسا                                          91964                                    4216695

إيطاليا                                         104642                                 3356331

إسبانيا                                         72910                                  3212332

تركيا                                          29959                                    2992694

ألمانيا                                        74870                                   2651915.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                         عدد الوفيات                           عدد الإصابات 

28- العراق                             13969                                     789390 

36- الأردن                             5788                                       526666 

38 - المغرب                          8763                                      491463

40 - الإمارات                       1433                                        438638

41 - لبنان                           5715                                       436575

‭‭‭‭‭‭‭42‬‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬ - السعودية                   6602                                       384653

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 ‬‬بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • رويترز،
  • الصين ،
  • فيروس كورونا ،
  • الولايات المتحدة
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