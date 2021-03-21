الكويت تسجل 1192 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 219 ألف و125 في حين تم تسجيل 11 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات 1226.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 232 حالة.

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 1331 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 203 آلاف و539 حالة.