بريطانيا: لا أمل للمواطنين في قضاء عطلة في الخارج هذا الصيف

المصدر: رويترز

قال عالم يقدم المشورة للحكومة البريطانية يوم السبت إن قضاء عطلات في الخارج هذا الصيف أمر "غير مرجح بشكل كبير" بالنسبة لمعظم البريطانيين بسبب مخاطر جلب سلالات جديدة من كوفيد-19 مما يترك شركات الطيران وشركات السفر تستعد لضياع ثاني موسم ذروة.

وحظرت بريطانيا السفر لمعظم الناس خلال فترة العزل العام الحالية وقالت إنه لن يُسمح بقضاء عطلات خارج البلاد حتى 17 مايو أيار على أقرب تقدير.

لكن مايك تيلديسلي العالم في هيئة استشارية حكومية قال إن من المرجح أن يؤدي خطر جلب سلالات مقاومة للقاحات إلى بريطانيا إلى إفساد العطلة السنوية للبلاد.

وقال تيلديسلي لإذاعة (بي. بي. سي) يوم السبت "للأسف أعتقد أن السفر للخارج هذا الصيف، بالنسبة للناس العاديين الذين يقضون عطلات، أمر غير مرجح بشكل كبير".

وهناك مخاوف متزايدة من حدوث موجة جديدة من الإصابات في جميع أنحاء أوروبا ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع الإصابات في دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى إثناء بريطانيا عن إعادة فتح طرق السفر في مايو أيار.

وعندما سئل وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم السبت عن السفر للخارج قال إن الحكومة ستعلن المزيد في 12 أبريل عندما تقدم تفاصيل بشأن كيف ومتى يمكن أن يتم السفر.

وسيمثل أي تمديد لحظر السفر بعد 17 مايو ضربة أخرى لاحتمالات تعافي صناعة الطيران.

وتحتاج شركات الطيران وشركات السياحة في بريطانيا بشدة لاستئناف السفر بعد عام من قيود كوفيد-19.