آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 121.49 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و810880.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 538049 29646541
البرازيل 284775 11693838
الهند 159216 11474605
روسيا 221091 4428239
المملكة المتحدة 125926 4280882
فرنسا 91437 4146609
إيطاليا 103855 3306711
إسبانيا 72793 3206116
تركيا 29777 2950603
ألمانيا 73988 2599794 .
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
28- العراق 779458 13896
37 - المغرب 8745 490088
38 - الأردن 5627 514107
40 - الإمارات 1424 434195
41 - لبنان 5609 430734
42 - السعودية 6591 383880