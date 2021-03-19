آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 121.49 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و810880.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق             إجمالي الوفيات        عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                538049                   29646541

البرازيل                            284775                 11693838

الهند                               159216                      11474605

روسيا                             221091                      4428239

المملكة المتحدة            125926                        4280882

فرنسا                          91437                        4146609

إيطاليا                       103855                    3306711

إسبانيا                        72793                   3206116

تركيا                           29777                  2950603

ألمانيا                          73988                2599794 .

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                    عدد الوفيات                 عدد الإصابات

28- العراق                    779458                             13896 

37 ‬‬‬‬- المغرب                   8745                              ‭‭‭‭ ‬‬‬‬                                 490088 

38 - الأردن                      5627                            514107

40 - الإمارات                   1424                          434195

41 - لبنان                        5609                        430734

‭42‬‭‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬ - السعودية               6591                        383880

 

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