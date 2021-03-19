مصادرة لقاح "سبوتنيك في" "مزيّف" بالمكسيك

المصدر: د ب أ

صادر مسؤولو الجمارك المكسيكية 5775 جرعة من لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك في" على متن طائرة خاصة متجهة إلى هندوراس أمس الخميس.

ووفقاً لمصلحة الضرائب بالبلاد، تم إخفاء 1155 أمبولة من اللقاح بين المشروبات والآيس كريم في مبردين على متن الطائرة.

ورد صندوق الاستثمار المباشر الروسي المملوك للدولة، الذي يقف وراء تطوير لقاح سبوتنيك في، بسرعة، قائلا إن اللقاحات مزيفة.

وأضاف أن "تحليل صور الدفعة المضبوطة بما في ذلك تصميم الأمبولات والملصقات يشير إلى أنها مادة مزيفة لا علاقة لها باللقاح الأصلي".

وأضاف صندوق الاستثمار المباشر في بيان: "هذا مثال على الاستفزازات المحتملة ضد سبوتنيك في".

وسبوتنيك في هو أحد اللقاحات الخمسة المعتمدة في المكسيك. وتم تسليم الشحنة الأولى من إجمالي 24 مليون جرعة في نهاية فبراير.

وحتى الآن، قامت المكسيك، التي بدأت حملة التطعيم في عشية عيد الميلاد، بتطعيم حوالي 627 ألف شخص فقط، أي 5ر0 % من السكان.