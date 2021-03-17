الصحة العالمية: منافع لقاح أسترا زينيكا تفوق مخاطره

المصدر: رويترز

قالت لجنة معنية بسلامة اللقاحات تابعة لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إنها ترى أن المنافع التي تعود من استخدام لقاح أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 تفوق المخاطر وأوصت باستمرار التحصين به.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت لقاحا أنتجته شركة أسترا زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد في قائمة الاستخدام الطارئ الشهر الماضي مما أتاحه على نطاق أوسع لدول العالم النامي بسبب انخفاض سعره.

لكن أكثر من 12 دولة أوروبية أوقفت استخدام اللقاح هذا الأسبوع بعد أن ثارت مخاوف بشأن آثار جانبية محتملة.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها تحقق في تقارير عن 30 حالة إصابة باضطرابات غير معتادة في وظائف الدم من بين خمسة ملايين تلقوا اللقاح. وجرى توزيع 45 مليون جرعة في الإجمال من لقاح أسترا زينيكا في أنحاء المنطقة.

ومن المقرر أن تعلن الوكالة الأوروبية، وهي الجهة التنظيمية المعنية بإجازة الأدوية واللقاحات، النتائج التي توصلت إليها غدا الخميس لكن رئيستها إيمير كوك قالت إنها لا ترى سببا لتغيير التوصية المتعلقة بلقاح أسترا زينيكا وهو أحد اللقاحات الأربعة التي أقرت الوكالة استخدامها حتى الآن للوقاية من المرض.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن لجنة المشورة العالمية لسلامة اللقاحات تتفحص بدقة أحدث البيانات المتاحة بشأن سلامة لقاح أسترا زينيكا.

وذكرت الصحة العالمية في بيان بعد يوم من عقد خبرائها لاجتماع مغلق "بمجرد الانتهاء من المراجعة، ستنشر منظمة الصحة العالمية النتائج على الفور".

وأضاف البيان "حتى الآن، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن منافع استخدام لقاح أسترا زينيكا تفوق المخاطر وتوصي باستمرار حملات التحصين".