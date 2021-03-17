الرئاسة السورية: بشار الأسد وزوجته في طريقهما للتعافي من كورونا

المصدر: رويترز

أعلن مكتب الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء أن الأسد وزوجته أسماء في مرحلة التعافي من كوفيد-19، وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر الصحي المنزلي.

كان المكتب قد ذكر في الثامن من مارس أن الأسد (55 عاما) وزوجته (45 عاما)، التي أعلنت تعافيها من سرطان الثدي في 2019، أصيبا بفيروس كورونا بعدما ظهرت عليهما أعراض طفيفة، مضيفا أنهما سيعملان أثناء فترة العزل بالمنزل.

وقال المكتب في بيان "بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد وأسماء الأسد بفيروس كوفيد-19، تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية"، في أول بيان بشأن الحالة الصحية للرئيس وزوجته منذ الإصابة.