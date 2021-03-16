الجزائر تمدد فرض حظر التجوال في 16 محافظة

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الثلاثاء، تمديد إجراءات حظر التجوال في 16 محافظة لمدة 15 يوما اعتبارا من غدا الأربعاء، ضمن التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان لرئاسة الوزراء ان حظر التجوال يمتد من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا من اليوم التالي، مقابل رفعه في 42 محافظة.

وأشار إلى تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى الـمقابر.

وسجلت الجزائر حتى اليوم الثلاثاء، 115 ألفا و540 إصابة و3045 وفاة مقابل 80 ألفا و103 حالات شفاء، وفقا للأرقام الرسمية لوزارة الصحة.