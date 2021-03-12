السعودية : انخفاض كبير في الإصابات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

المصدر: د ب أ

سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، انخفاضا كبيرا في الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض (كوفيد- 19) في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد أن سجلت أمس الخميس لاول مرة ارتفاعا كبيرا منذ حوالي 100 يوم.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 381 ألفا و708 حالات مؤكدة، ، بزيادة 360 إصابة عن المسجلة أمس الخميس والتي بلغت 390 حالة، بعد أن سجلت الخميس 386 حالة .

وتم تسجيل 367 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 372 ألفا و217 حالة ، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة.)

كما أعلنت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6556 حالة وفاة ،فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2935) منها (542) حالة حرجة مشيرة إلى لأنه تم إجراء (51656) فحصاً مخبرياً جديداً.

وبلغ عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة حوالي 88ر1 مليون جرعة، منذ بدء التطعيم حتى اليوم الجمعة.