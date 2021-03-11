الكويت تسجل 1505 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 1505 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 205,893 في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل اجمالي حالات الوفيات 1148.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتهابالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 187 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 1080 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 190235 حالة.