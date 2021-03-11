ألمانيا: للمرة الأولى تلقيح أكثر من ربع مليون شخص ضد كورونا خلال يوم واحد

المصدر: د ب أ

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني تلقيح أكثر من ربع مليون شخص ضد فيروس كورونا المستجد في يوم واحد للمرة الأولى في ألمانيا.

وجاء في إحصائية المعهد صباح اليوم أنه تم تسجيل تلقيح 257 ألفا و671 شخصا ضد الفيروس خلال أمس الأربعاء.

يذكر أنه تم تحقيق قيم مشابهة في يومين من قبل (وهما 5 مارس بواقع 245 ألف و358 تطعيما وفي يوم الثلاثاء بواقع 241 ألف و916 تطعيما).

ولكن التطعيمات شهدت تراجعا واضحا من جديد لأيام، فعلى سبيل المثال تم تسجيل 147 ألف و57 تطعيما يوم الأحد الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن القيم اليومية يمكن أن تزيد من خلال تسجيلات لاحقة لمن تلقوا التطعيم.

وبحسب المعهد، تلقى أكثر من 5.7 ملايين شخص على الأقل في ألمانيا تطعيما ضد فيروس كورونا حتى الآن.