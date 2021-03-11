معهد برازيلي: لقاح سينوفاك فعال ضد سلالات كوفيد- 19 في البلاد

المصدر: د ب أ

قال ديماس كوفاس، مدير معهد بوتانتان البرازيلي، للصحفيين إن الأبحاث التي أجراها المعهد، بالشراكة مع جامعة ساو باولو، أثبتت فعالية لقاح سينوفاك الصيني ضد سلالات كوفيد -19 المنتشرة في البرازيل، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الأربعاء.

وذكر كوفاس أن النتائج سيتم نشرها في المطبوعات "قريبا".

ووفقا لبوتانتان، فاللقاح فعال ضد السلالات بي 1 (أمازون) و بي 1، وكلاهما من البرازيل، و بي.1.1.7 (من المملكة المتحدة)، و بي. 1.351 (من جنوب أفريقيا).

وقال حاكم ولاية ساو باولو، جواو دوريا، إن المنطقة في "حالة تأهب قصوى" بسبب تفاقم الجائحة.

وأشار باولو مينيزيس، منسق مركز طوارئ كورونا في المنطقة، إلى أن كل شيء يشير إلى أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من الإجراءات التقييدية في الولاية، مضيفا أنه يمكن إضافة الفعاليات الرياضية والأنشطة الدينية إلى قائمة الأنشطة التي سوف تشملها القيود الجديدة .

وتبلغ نسبة إشغال وحدات العناية المركزة في الولاية 82 %، وكذلك في مدينة ساو باولو.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء أنه جرى إعطاء 6ر11 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ 411 ألفا و45 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1ر2 عام لتطعيم 75 بالمئة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في البرازيل قبل نحو سبعة أسابيع.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1ر11 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 268 ألفا و370 حالة.

ومضى قرابة عام وأسبوعين واحد منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.