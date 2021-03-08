الصين تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل البر الرئيسي 19 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في السابع من مارس ارتفاعا من 13 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 17 بعد أن كانت 11 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 89994 حالة ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.