مسؤول طبي ألماني كبير: سننتصر على كورونا بحلول سبتمبر القادم

المصدر: د ب أ

توقع جرنوت ماركس، رئيس الاتحاد الألماني متعدد التخصصات لطب الرعاية المركزة وطب الطوارئ، حدوث نهاية قريبة للوباء وعده امراً واقعياً إذا التزم الجميع بالقواعد وتسارعت وتيرة تلقي التطعيمات.

وقال ماركس لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "حينئذ سننتصر على الوباء بحلول نهاية سبتمبر القادم... بل ومن الممكن أن نكون وصلنا لهذه المرحلة في منتصف الصيف".

وبرر ماركس ذلك بأن بيانات من إسرائيل تشير إلى أن من تلقوا التطعيم لم يعدوا ينقلون العدوى لآخرين، ولكنه شدد على ضرورة عدم إنهاء جميع القيود فيما يتعلق مثلا بإلزام الأفراد بارتداء الكمامات في الأماكن التي يوجد بها أشخاص كثيرون.

بينما أوصى أخصائي مناعة ألماني بإعطاء أولوية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لأية أشخاص حسب عدد المخالطين لهم.

وقال خبير المناعة ميشائل ميير-هرمان من مركز "هلمهولتس" في براونشفايج لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد أن منح أولوية التطعيم لكل شخص لديه مخالطون كثيرون "سيكون له تأثير كبير".

وأشار إلى أنه من خلال التطعيم للشرائح الأكبر سنا في البداية بين المواطنين انخفض معدل الوفيات بشكل واضح- ولكن هذه الفئة من المواطنين هي مجموعة ذات أقل عدد من المخالطين- لذلك لم يكن لها حتى الآن تأثير كبير على الوباء.

وبسبب انتشار تحور الفيروس "بي.1.1.7" اعتبر الخبير الألماني إجراءات التخفيف التي تم اتخاذ قرار بشأنها لقيود الإغلاق أنها خطيرة، وصرح بأنه يتوقع أن "يزداد عدد الإصابات بشكل انفجاري" مثلما حدث من قبل في أيرلندا وانجلترا والبرتغال والتشيك.

وأضاف أنه علم من المباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أنه "لا يمكن القول إن الأوساط السياسية لا تعرف نوعية العواقب التي ستترتب على أية إجراءات يتم اتخاذها".