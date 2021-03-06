سلسلة متاجر ألمانية مندهشة من الإقبال على وسائل اختبارات كورونا الذاتية

المصدر: د ب أ

أعربت سلسلة متاجر ألدي الألمانية للعروض المخفضة اليوم عن دهشتها من حجم الإقبال على شراء أول دفعة من وسائل اختبارات كورونا الذاتية التي تم طرحها للبيع في محلات تجارة التجزئة اليوم السبت.

وأعلنت محلات (ألدي زود) و(ألدي نورد) أن " السلع التي كنا وضعناها في الفروع كاحتياطي بيعت عن آخرها قبل ظهر اليوم في أغلب فروعنا".

وأضافت ألدي أنها تفاجأت بالاهتمام بالاختبارات "بهذه الدرجة من الشدة".

وناشدت ألدى العملاء الذين لم يتمكنوا من شراء الاختبارات اليوم، تفهم الموقف، وقالت إنها تتوقع قدوم الشحنات التالية في الأيام المقبلة من الأسبوع الجاري.

وكانت ألدي أشارت في وقت سابق إلى احتمال نفاد الكمية المتاحة في أول يوم شراء.

كما تعتزم سلسلة متاجر "ليدل" و"ريفه" و"إيديكا" قريبا البدء في بيع وسائل الاختبارات الذاتية, بينما تسعى سلاسل صيدليات "روسمان" و"دي إم" إلى البدء يوم الثلاثاء المقبل في بيع هذه الوسائل.