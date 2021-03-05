منظمة الصحة العالمية في أوروبا ترفض جوازات سفر التطعيم

المصدر: د ب أ

أعربت منظمة الصحة العالمية عن رفضها لجوازات سفر التطعيم التي تعتزم المفوضية الأوروبية إصدارها.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوجه، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الصادرة اليوم الجمعة إن التطبيق المنتظر لهذه الجوازات الصيف المقبل "حتمي على الأرجح، لكنه ليس بتوصية من منظمة الصحة العالمية"، مشيرا إلى أن هناك مخاوف جدية تتعلق بفترة استمرار المناعة، إلى جانب أن اللقاح "لا يمنع بالضرورة نقل العدوى لأشخاص آخرين".

وتعتزم المفوضية الأوروبية في 17 مارس الجاري طرح مشروع قانون بشأن استصدار شهادة للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، تسمى بـ "جواز المرور الأخضر الرقمي".

ويأمل الكثيرون في أن تؤدي الشهادة في نهاية الأمر إلى إزالة الكثير من القيود المفروضة على الحياة العامة، مثل السفر.

ويتوقع كلوجه أن تنتهي جائحة كورونا في غضون عشرة أشهر تقريبا، أي بحلول مطلع عام 2022، في حال عدم حدوث تطورات عكسية.

وحذر كلوجه من عدم أخذ طفرات كورونا على محمل الجد بما يكفي لأن بعضها قد ينتشر بسرعة كبيرة ويتسبب في مسارات خطيرة للمرض، موضحا أنه إذا تزامن انتشار المتغيرات مع حملة تطعيم بطيئة، فإن المتغيرات ستصبح السائدة.