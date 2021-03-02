الصحة العالمية: 142 دولة تحصل على 237 مليون جرعة لقاح بنهاية مايو

المصدر: رويترز

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم "الثلاثاء" إن من المتوقع تسليم نحو 237 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا المضاد لمرض "كوفيد-19" إلى 142 دولة بحلول نهاية مايو من خلال مبادرة كوفاكس التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة في مؤتمر صحفي إن من المزمع تسليم شحنات لقاح اليوم إلى أنجولا وكمبوديا وجمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا.

وقال نانا أكوفو أدو رئيس غانا إن بلاده، التي بدأت حملتها للتطعيم بجرعات عبر آلية كوفاكس، تسعى لتطعيم 20 مليون مواطن بنهاية 2021.