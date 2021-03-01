سوريا تبدأ تطعيمات كورونا بعد تلقيها شحنة لقاحات من دولة صديقة

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين إنها بدأت تطعيم الكوادر الصحية التي تعمل في الصفوف الأمامية بلقاح مضاد لكوفيد-19.

وأضافت في بيان "لليوم الثاني على التوالي إعطاء لقاح كوفيد-19 للكوادر الصحية التي تعمل في خطوط المواجهة الأمامية ضمن مراكز العزل المخصصة لعلاج مرضى كوفيد-19 في مختلف المحافظات".

ولم يوضح البيان نوع اللقاح الذي حصلت عليه سوريا أو عدد الجرعات.

كانت سوريا قد أعلنت يوم الخميس تسلمها لقاحات من "دولة صديقة"، لكنها لم تحدد أي دولة.

وكان مسؤولون في قطاع الصحة قالوا إن دمشق تحدثت مع روسيا والصين بشأن اللقاحات، لكن لم يُعلن بعد عن أي اتفاقات ثنائية.

وذكر بيان وزارة الصحة اليوم الاثنين رصد زيادة في عدد الإصابات في الآونة الأخيرة.

وسجلت سوريا 15588 حالة إصابة بفيروس كورونا و1027 وفاة حتى أمس الأحد.