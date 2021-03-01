مصر تسجل 595 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية "الأحد" تسجيل 595 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة وذلك مقابل 588 إصابة و49 وفاة السبت.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 182424 حالة من ضمنهم 140892 حالة تم شفاؤها و10688 حالة وفاة".

كانت مصر قد تسلمت مصر اخيراً 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني للوقاية من فيروس كورونا حسبما قالت وزارة الصحة، في ثاني دفعة تتسلمها من الشركة بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر كانون الأول.

وحصلت مصر كذلك على 50 ألف جرعة من لقاح شركة أسترا زينيكا في أوائل فبراير شباط في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.