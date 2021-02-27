علماء روس: عقار "سبوتنيك V" فعال في مقاومة تحورات فيروس كورونا

المصدر: رويترز

أكد باحثون روس السبت، أن تجربة لاختبار مدى فاعلية إعادة التطعيم بجرعة من عقار "سبوتنيك V" للوقاية من التحورات الجديدة لفيروس كورونا، تحقق نتائج جيدة جدا.

غيانا تسجل رسميا اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك v"

وقال نائب مدير مركز "غاماليا" دنيس لوغونوف: "أظهرت دراسة جديدة يجريها مركزنا أن إعادة التطعيم بلقاح (سبوتنيك V) تحقق نتائج جيدة جدا في الوقاية من التحورات الجديدة لفيروس كورونا بما في ذلك سلالات الفيروس التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا".

وأشار إلى أنه "من المتوقع نشر نتائج التجربة قريبا، لكن ذلك يعد أول مؤشر على كيفية إجراء التجارب".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، بمراجعة بحلول 15 مارس الجاري للقاحات التي تنتج في روسيا لمعرفة مدى فاعليتها في مقاومة السلالات الجديدة التي تنتشر في مناطق مختلفة من العالم.