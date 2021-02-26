سنغافورة تصدر شهادات رقمية بفحص كورونا للمسافرين

المصدر: د ب أ

قال مكتب الأمة الذكية والحكومة الرقمية في سنغافورة اليوم الجمعة إن العيادات الطبية المصرح لها بإجراء اختبارات كورونا للمسافرين إلى الخارج، سيتعين عليها إصدار شهادات رقمية تظهر نتائج الفحص اعتبارا من 10 مارس المقبل.

وأضاف المكتب في بيان أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء، أن نظام الشهادات الرقمية الجديدة، الذي سيحل محل الشهادات الورقية، سيسرع من وتيرة إنهاء إجراءات تسجيل الوصول والتخليص الجمركي في نقاط تفتيش الأجنبية والمحلية.

وأوضح المكتب أنه يجب على المسافرين تصديق الشهادة من قبل وزارة الصحة حتى يمكن الاعتراف بها في المطار وفي الخارج.

وأشار المكتب إلى أنه يمكن الحصول على الشهادة الموثقة من وزارة الصحة عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق الهاتف المحمول "سينج باس".

ونوه المكتب إلى أنه لن يتم الكشف عن بيانات الفرد، حيث يتم الاستعانة بدالة هاش التشفيرية أو البصمة الرقمية عند الدخول على قواعد البيانات المتسلسلة من أجل إصدار الشهادة.

وتابع المكتب بالقول إنه سيتم السماح لتسع شركات بالعمل مع العيادات الرقمية لإصدار الشهادات اعتبارا من 24 فبراير الجاري.

وذكر المكتب أنه من المرجح الاستعانة بهذه الوسيلة من أجل إصدار شهادات تطعيم رقمية.