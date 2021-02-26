انخفاض طفيف في عدد الإصابات بكورونا بالسعودية

المصدر: د ب أ

انخفضت إصابات فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) في السعودية اليوم الجمعة، بشكل طفيف حيث تم تسجيل 346 إصابة، منخفضا عن أمس بـ 10 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 376 ألفا و723، بزيادة 346 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 356 حالة.

وتم تسجيل 368 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 367 ألفا و691 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6483 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 2549 حالة، منها 477 حالة حرجة.