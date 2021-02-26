كوريا الجنوبية تطلق حملة وطنية للتطعيم ضد كورونا

المصدر: د ب أ

أطلقت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة حملة على مستوى البلاد لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا المستجد.

وأول لقاح سيتم استخدامه هو إنتاج شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية. وأفادت محطة كي بي إس الكورية الجنوبية أن ممرضة تبلغ من العمر 61 عاما تلقت أول جرعة لقاح في سول قبل وقت قصير من بدء الحملة في جميع أنحاء البلاد.

ووعد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص بالتطعيم مجانا.

وسيتلقى اللقاحات أولا أكثر من خمسة آلاف من مقدمي الرعاية والمرضى في 213 مرفقا للرعاية وإعادة التأهيل.

وعلى عكس الخطط السابقة، استبعدت السلطات الصحية في البداية الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما وأكثر من تلقي لقاح أسترازينيكا، حيث لا توجد بيانات كافية عن فعاليته لدى كبار السن.

ومن المقرر في البداية أن تتوفر 1.5 مليون جرعة لقاح في كوريا الجنوبية، وهي كافية للجرعة الأولى والثانية لـ 750 ألف شخص. ويتم إنتاج الجرعات من قبل شركة "إس كي بيوساينس" المحلية بموجب ترخيص من أسترازينيكا.

ويجب أن يبدأ التطعيم بلقاح آخر من إنتاج فايزر/بيونتك يوم السبت.

وتريد كوريا الجنوبية إعطاء جرعة أولى لجميع المواطنين بحلول الربع الثالث من هذا العام وتحقيق "مناعة القطيع" بحلول نوفمبر.