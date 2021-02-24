المجر تبدأ استخدام لقاح سينوفارم الصيني

المصدر: د ب أ

بدأت المجر، اليوم، استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة "سينوفارم" الصينية.

ووفقاً لكبيرة المسؤولين الطبيين سيسيليا مولر، فإنه سيتم خلال الأيام السبعة المقبلة تطعيم 275 ألف شخص باللقاح.

وقالت: "إننا نأخذ خطوة مهمة لحماية السكان من فيروس كورونا".

وتستخدم المجر حالياً لقاحات بيونتيك/فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وسبوتنيك في.

ويعتمد رئيس الوزراء فيكتور أوربان، بصورة متزايدة، على المنتجات الروسية والصينية، وقد تم منح تراخيص للاستخدام الطارئ للقاحي سبوتنيك في وسينوفارم في المجر.

وبدأ الممارسون العامون، اليوم، استخدام لقاح سينوفارم على أساس تطوعي.

وطلبت المجر مليوني جرعة لقاح من سبوتنيك في من روسيا، وخمسة ملايين جرعة من لقاح سينوفارم من الصين.

ويبلغ عدد سكان المجر أقل من عشرة ملايين نسمة.