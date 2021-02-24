تايلاند تستقبل أول دفعة من لقاح فيروس كورونا

المصدر: د ب أ

وصلت صباح اليوم الأربعاء أول شحنة من لقاح فيروس كورونا لتايلاند، قادمة من الصين.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن رئيس الوزراء برايوت تشان اوشا ومسؤولين أخرين كانوا في استقبال الشحنة، التي تتألف من 200 ألف جرعة، في مطار سوفارنابومي صباح اليوم.

وقال برايوت "اليوم يعد يوما تاريخا باستقبالنا أول شحنة من اللقاح. الحكومة حاولت بذل قصارى جهدها للحصول على اللقاح في الوقت المحدد بدون مشاكل غير متوقعة، وبذلك سوف تصل باقي الشحنات في موعدها، ويكون لدينا اللقاح الكافي من أجل تطبيق مناعة القطيع".

وتعد الشحنة جزءا من مليوني جرعة، طلبت الحكومة الحصول عليها من شركة سينوفاك الصينية.

ومن المقرر أن تبدأ تايلاند التطعيم ضد الفيروس الاثنين المقبل.

وقد سجلت السلطات في تايلاند اليوم 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 71 حالة عدوى محلية و 22 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، ليصل إجمالي حالات الاصابة إلى 25 ألفا و 692 حالة.

