آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 111.97 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و584385.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 500771 28262462
الهند 156463 11016434
البرازيل 247143 10195160
روسيا 189474 4189153
المملكة المتحدة 121305 4134639
فرنسا 85044 3629891
إسبانيا 68079 3161432
إيطاليا 96348 2832162
تركيا 28213 2655633
ألمانيا 68489 2397719.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
28 - العراق 13311 675982
34- المغرب 8574 481709
39 - السعودية 6470 375668
40 - الإمارات 1145 375535
41 - الأردن 4589 372417
42 - لبنان 4446 359337
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.