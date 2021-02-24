آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 111.97 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و584385.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 500771 28262462

الهند 156463 11016434

البرازيل 247143 10195160

روسيا 189474 4189153

المملكة المتحدة 121305 4134639

فرنسا 85044 3629891

إسبانيا 68079 3161432

إيطاليا 96348 2832162

تركيا 28213 2655633

ألمانيا 68489 2397719.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28 - العراق 13311 675982‬

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34‬‬‬‬- المغرب 8574 481709

39 - السعودية 6470‬ ‭‭375668‬

40 - الإمارات 1145‬ 375535

‭41‬‭‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬ - الأردن 4589 372417 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭

42 - لبنان 4446 359337

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.