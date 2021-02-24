آخر مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 111.97 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و584385.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                         إجمالي الوفيات                        عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                              500771                                   28262462

الهند                                              156463                                    11016434

البرازيل                                          247143                                  10195160

روسيا                                           189474                                   4189153

المملكة المتحدة                           121305                                    4134639

فرنسا                                          85044                                     3629891

إسبانيا                                        68079                                      3161432

إيطاليا                                        96348                                   2832162

تركيا                                          28213                                   2655633

ألمانيا                                       68489                                  2397719.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                       عدد الوفيات                           عدد الإصابات

28 - العراق                            13311                                   675982‬

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34‬‬‬‬- المغرب                        8574                                      481709

39 - السعودية                      6470‬                                   ‭‭375668‬ 

40  - الإمارات                      1145‬                                     375535

‭41‬‭‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬ - الأردن                       4589                                       372417 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭

42 - لبنان                       4446                                        359337

*  المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الصين،
  • الهند ،
  • الولايات المتحدة
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