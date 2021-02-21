هل يضع الأمريكيون الكمامات في 2022؟

المصدر: رويترز

أكد مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي اليوم "الأحد" أنه من المحتمل أن يظل الأمريكيون بحاجة لوضع الكمامات في عام 2022 حتى مع تخفيف قيود أخرى مفروضة لمكافحة "كوفيد-19."

تشهد أعداد الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تراجعا كبيرا لكن ما زال آلاف الأمريكيين يلقون حتفهم يوميا بسبب الفيروس، وجرى تطعيم أقل من 15 بالمئة من السكان.

ويحاول الرئيس جو بايدن تسريع حملة تهدف إلى تطعيم معظم البالغين فيما تطالب حكومات الولايات بمزيد من الجرعات لكبح المرض الذي أودى بحياة نحو 500 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال فاوتشي، وهو كبير مستشاري الرئيس بايدن الطبيين، خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) إن حصيلة الوفيات التي تقترب منها البلاد تمثل "علامة فارقة تاريخية مروعة في تاريخ هذا البلد".

وعندما سئل عما إذا كان ينبغي أن يتوقع الأمريكيون أن يظلوا بحاجة لوضع الكمامات العام المقبل، قال فاوتشي "من المحتمل أن يكون الوضع هكذا"، مضيفا أن هذا يعتمد على مستوى انتشار الفيروس في المناطق المختلفة وسلالاته المحتملة.

وفي مقابلة منفصلة مع برنامج (فوكس نيوز صنداي) قال فاوتشي إن اللقاحات المتاحة حاليا تقي على ما يبدو من السلالة التي ظهرت في بريطانيا والتي ظهرت في أنحاء الولايات المتحدة، لكنها تبدو أقل فاعلية في الوقاية من سلالة جنوب أفريقيا، وهي ليست سائدة حتى الآن في البلاد.