أصحاب النظارات الطبية أقل عرضةً لكوفيد-19 بنحو 3 مرات

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

إذا كنت من ذوي النظارات الطبية، هنالك أنباء جيدة تخصك، حيث أفاد باحثون من الهند مؤخراً إلى أن الأشخاص من تلك الفئة أقل عرضة للإصابة بالفيروس التاجي المستجد بنحو مرتين إلى 3 مرات.

ذكرت صحيفة "صنداي تلغراف" أن الدراسة الجديدة أمعنت في نحو 304 شخص ظهرت عليهم الأعراض مع فحص أعينهم نظرهم أيضاً، ليجدوا أن فئة مرتدي النظارات كانوا يلمسون وجههم بشكل أقل، فيما تم تفسيره بأنهم أقل خطراً للإصابة بـ Covid-19 بحوالي مرتين أو 3 وذلك لأنهم لا يفركون أعينهم بذات الأريحية مقارنة بالأشخاص الذين لا يعيقهم عدم ارتداء النظارة من ذلك.

لفت الباحثون أن نسبة المشاركين الذين تم رصدهم، وقدروا بنحو 19%، كانوا يرتدون نظارات في معظم الأوقات أو لمدة 8 ساعات في اليوم، ليتبين بأنهم أقل عرضة للإصابة.

تشير الدراسات إلى أن لدى الفرد عادة لمس وجهه بمعدل 23 مرة في الساعة وعينيه بمتوسط 3 مرات في الساعة، لذلك "قد يؤدي استخدام النظارات على المدى الطويل لمنع تكرار اللمس وفرك العينين."