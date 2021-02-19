آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا:

أول جرعة فعّالة بنسبة 85 في المئة

أظهرت دراسة أجريت على العاملين في قطاع الصحة في كبرى مستشفيات إسرائيل بأن الجرعة الأولى من لقاح فايزر فعّالة بنسبة 85 في المئة ضد الإصابة خلال فترة أسبوعين إلى أربعة أسابيع من موعد تلقيها.

دعم بالمليارات لمبادرة "كوفاكس"

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهّد بمبلغ قدره أربعة مليارات دولار كدعم لبرنامج "كوفاكس" العالمي للقاحات بينما أفاد الاتحاد الأوروبي أنه سيضاعف تمويله للمبادرة ليصل إلى مليار يورو.

10 ملايين إصابة في البرازيل

تخطت البرازيل، حيث سجّلت ثاني أعلى حصيلة لوفيات كوفيد عالميا، عتبة عشرة ملايين إصابة مع إعلانها عن أكثر من 51900 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وفق بيانات رسمية.

لقاح عالمي

دعت مجلة "ساينس" (علوم) العريقة إلى بذل جهود على مستوى العالم لاستخدام حواسيب عالية الأداء من أجل تحديد بروتينات فيروسية جديدة أساسية تساهم في تطوير لقاح عالمي ضد كورونا يكون فعّالا ضد نسخ أخرى من ذات عائلة الفيروس.

الصين تتبرّع إلى الجزائر

تبرّعت الصين بـ200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم إلى الجزائر في وقت تعهّد سفير بكين أن بلاده ستواصل تقديم الدعم والمساعدة اللازمين لتلبية احتياجات الجزائر لمكافحة كوفيد-19.

لقاحات لإفريقيا

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن تنقل الدول الغربية الغنية 3 إلى 5 في المئة من مخزونها من اللقاحات إلى إفريقيا.

حظر تجوّل هولندي مثير للجدل

طلبت الحكومة الهولندية من قضاة محكمة الاستئناف إلغاء أمر للمحكمة يقضي بإلغاء حظر التجوّل.

2,4 مليون وفاة

أودى الفيروس بحياة مليونين و441 ألفا و926 شخصا على الأقل حول العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر 2019، وفق حصيلة أعدّتها فرانس برس بناء على مصادر رسمية.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا جرّاء الوباء إذ سجّلت 493,119 وفاة، تليها البرازيل التي أعلنت 243,457 وفاة، ومن ثم المكسيك (178,108) فالهند (156,111) فبريطانيا (119,387).

تراجع عدد الإصابات إلى النصف منذ يناير

واصل الوباء الانحسار بشدة مع انخفاض عدد الإصابات الجديدة إلى النصف منذ مطلع يناير، وفق بيانات متخصصة تعدّها فرانس برس.

خسائر قياسية لرينو

سجّلت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات خسائر قياسية في 2020 بلغت 8,05 مليار يورو (9,7 مليار دولار) العام الماضي، جراء انعكاسات الجائحة.

تأجيل بطولات البادمنتون

تم تأجيل ثلاث بطولات آسيوية للبادمنتون (كرة الريشة) إلى موعد غير محدد بينما أعيدت جدولة بطولتي ماليزيا المفتوحة وسنغافورة المفتوحة ومن المقرر الآن أن تنتهي فترة التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو في 15 يونيو.