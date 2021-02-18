آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 109.69 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و527301.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                                         إجمالي الوفيات                              عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                                             488455                                              27830834

الهند                                                             155913                                                10937320

البرازيل                                                         240940                                                9921981

روسيا                                                       186873                                                    4112151

المملكة المتحدة                                         118195                                                4058468

فرنسا                                                    82812                                                      3489129

إسبانيا                                                    65979                                                     3096343

إيطاليا                                                 94540                                                       2751657

تركيا                                                   27652                                                        2602034

ألمانيا                                                66286                                                        2353028.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 الدول وترتيبها                          عدد الوفيات                    عدد الإصابات ‭‭‭‭‭

28 - العراق                                   13204                          653557

39- المغرب                             ‬‬‬‬ 34‭‭‭‭ 8517                            479579 ‬‬‬‬ 

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

 

 

كلمات دالة:
  • كورونا،
  • الهند ،
  • الصين
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