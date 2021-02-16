آخر مستجدّات فيروس كورونا في العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 109.07 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و509498​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                                  إجمالي الوفيات                            عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                                      485698                                           27713084

الهند                                                        155732                                         10916589

البرازيل                                               239245                                             9834513

روسيا                                                   185947                                          4086090

المملكة المتحدة                                 117396                                              4047843

فرنسا                                              82226                                                3469539

إسبانيا                                            65449                                               3086286

إيطاليا                                          93835                                                  2729223

تركيا                                             27562                                               2594128

ألمانيا                                           65246                                                  2340760.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                               عدد الوفيات                               عدد الإصابات

28- العراق                                    13185                                          646650

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34‭‭‭‬‬‬‬- المغرب                               8477                                            478474

39 - السعودية                           6438                                              373046

40 - الإمارات                            1027                                             351895 

41- الأردن                               4473                                            349562 ‬‬

42 - لبنان                              4037                                            340868

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • العراق،
  • فيروس كورونا ،
  • الصين،
  • الولايات المتحدة
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