آخر مستجدّات فيروس كورونا في العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 109.07 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و509498​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 485698 27713084

الهند 155732 10916589

البرازيل 239245 9834513

روسيا 185947 4086090

المملكة المتحدة 117396 4047843

فرنسا 82226 3469539

إسبانيا 65449 3086286

إيطاليا 93835 2729223

تركيا 27562 2594128

ألمانيا 65246 2340760.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28- العراق 13185 646650

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34‭‭‭‬‬‬‬- المغرب 8477 478474

39 - السعودية 6438 373046

40 - الإمارات 1027 351895

41- الأردن 4473 349562 ‬‬

42 - لبنان 4037 340868

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.