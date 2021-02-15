اليابان تبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا بعد غد الأربعاء

المصدر: د ب أ

قال رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيدي إنه سوف يتم البدء في التطعيم ضد فيروس كورونا بعد غد الأربعاء، حيث سوف يحصل على اللقاح أولا العاملون في مجال الرعاية الصحية.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن سوجا القول اليوم الاثنين أمام لجنة الموازنة بمجلس النواب إن الحكومة سوف تبذل قصارى جهدها لتطعيم المواطنين بلقاحات آمنة وفعالة في أسرع وقت ممكن.

وكانت الحكومة قد وافقت على استخدام لقاح فايزر الأمريكي أمس الأحد.

وقال وزير الاصلاح التنظيمي كونو تارو، المسؤول أيضا عن برنامج التطعيم في اليابان، إن عددا كبيرا من الحكومات المحلية يعتزم تقديم اللقاح في مواقع مخصصة للتطعيمات والمنشآت الطبية.