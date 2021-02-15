مستجدات فيروس كورونا حول العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 108.67 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و500617​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                                 إجمالي الوفيات                             عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                                   484644                                             27648932

الهند                                                   155642                                             10904940

البرازيل                                             238532                                                9809754

روسيا                                               185553                                                4071883

المملكة المتحدة                              116908                                                4027107

فرنسا                                            81647                                                   3448617

إسبانيا                                          64747                                                   3056035

إيطاليا                                          93356                                                    2710819

تركيا                                           27377                                                     2579896

ألمانيا                                      64852                                                      2333393.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                         عدد الوفيات                                     عدد الإصابات

28 - العراق                              13164                                                641628

34- المغرب                             8460                                                478135 ‬‬‬‬

39 - السعودية                        6429                                                372410 

40 - الإمارات                          1001                                                345605

‭‭‭‭‭‭‭‭‭41‬‭‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬ - الأردن                           4444                                                 344803 ‭

42 - لبنان                             3961                                              336999

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • الصين،
  • فيروس كورونا ،
  • رويترز،
  • الولايات المتحدة
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