السلطات الأمريكية توافق على عقار بالأجسام المضادة لعلاج مرضى كورونا
منحت إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، الإذن بالاستخدام الطارئ لعقار من شركة "إيلي ليلي" يحوي مزيجا من الأجسام المضادة لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19.
وذكرت الشركة في بيان إن العقار حصل على الموافقة "لعلاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة لمرضى كوفيد-19، ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق، والمعرضين للإصابة بدرجة حادة من كوفيد-19 و/أو الدخول إلى المستشفى".
يذكر أن عقار الشركة المكون من نوعين من الأجسام المضادة، هما: "bamlanivimab" و"etesevimab"، قد ساهم في تقليل نسبة الوفاة أو دخول مرضى كوفيد-19 إلى المستشفيات بنسبة 70 في المئة، وفقا لما أظهرته نتائج تجارب سريرية في يناير الماضي.
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