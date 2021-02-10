السلطات الأمريكية توافق على عقار بالأجسام المضادة لعلاج مرضى كورونا

المصدر: رويترز

منحت إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، الإذن بالاستخدام الطارئ لعقار من شركة "إيلي ليلي" يحوي مزيجا من الأجسام المضادة لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19.

وذكرت الشركة في بيان إن العقار حصل على الموافقة "لعلاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة لمرضى كوفيد-19، ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق، والمعرضين للإصابة بدرجة حادة من كوفيد-19 و/أو الدخول إلى المستشفى".

يذكر أن عقار الشركة المكون من نوعين من الأجسام المضادة، هما: "bamlanivimab" و"etesevimab"، قد ساهم في تقليل نسبة الوفاة أو دخول مرضى كوفيد-19 إلى المستشفيات بنسبة 70 في المئة، وفقا لما أظهرته نتائج تجارب سريرية في يناير الماضي.