آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 106.63 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و327626.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                              إجمالي الوفيات                         عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                                465440                                          27166640

الهند                                               155158                                         10847304

البرازيل                                           232170                                        9548079

روسيا                                              77598                                          3998216

المملكة المتحدة                             112798                                         3959784

فرنسا                                            79423                                           3341365

إسبانيا                                          62295                                           2989085

إيطاليا                                          91580                                         2644707

تركيا                                           26900                                             2539559

ألمانيا                                        61849                                            2290022.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                              عدد الوفيات                        عدد الإصابات

28- العراق                                  13134                                      632257 ‭‭‭‭ ‬‬‬‬

34‭‭‭‭ ‬‬‬‬- المغرب                               8424                                       476125

39 - السعودية                           6410                                       370987

40 - الأردن                               4385                                       336839

‭‭‭‭‭4‬‭1‬‬‬‬‬ - الإمارات                           947                                        332603

43 - لبنان                              3677                                          321980

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • فيروس كورونا ،
  • الصين
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