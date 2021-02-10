آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 106.63 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و327626.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 465440 27166640

الهند 155158 10847304

البرازيل 232170 9548079

روسيا 77598 3998216

المملكة المتحدة 112798 3959784

فرنسا 79423 3341365

إسبانيا 62295 2989085

إيطاليا 91580 2644707

تركيا 26900 2539559

ألمانيا 61849 2290022.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28- العراق 13134 632257 ‭‭‭‭ ‬‬‬‬

34‭‭‭‭ ‬‬‬‬- المغرب 8424 476125

39 - السعودية 6410 370987

40 - الأردن 4385 336839

‭‭‭‭‭4‬‭1‬‬‬‬‬ - الإمارات 947 332603

43 - لبنان 3677 321980

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.