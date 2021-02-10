آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يربو على 106.63 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و327626.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 465440 27166640
الهند 155158 10847304
البرازيل 232170 9548079
روسيا 77598 3998216
المملكة المتحدة 112798 3959784
فرنسا 79423 3341365
إسبانيا 62295 2989085
إيطاليا 91580 2644707
تركيا 26900 2539559
ألمانيا 61849 2290022.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
28- العراق 13134 632257
34 - المغرب 8424 476125
39 - السعودية 6410 370987
40 - الأردن 4385 336839
41 - الإمارات 947 332603
43 - لبنان 3677 321980
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.