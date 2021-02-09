الكويت تسجل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 172996، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 975 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبد الله السند، في البيان الصحفي اليومي، إن عدد الحالات في العناية المركزة 96 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وأوضح أنه تم تسجيل 591 حالة شفاء جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 162711 حالة.