آخر مستجدات فيروس كورونا في العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 106.29 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و318926.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                       إجمالي الوفيات                          عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                          463911                                    27073858

الهند                                          155080                                   10838194

البرازيل                                     231534                                        9524640

روسيا                                      77068                                         3983797

المملكة المتحدة                      112798                                    3959784

فرنسا                                    78965                                       3337048

إسبانيا                                 61386                                       2941990

إيطاليا                              91580                                       2644707

تركيا                                        26797                                 2531456

ألمانيا                            61539                                        2285394.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                          عدد الوفيات                    عدد الإصابات

‭‭‭‭‭‭‭‬

28 - العراق                          13120                                  628550 ‭‭‭‭ ‬‬‬‬

34‬‬‬‬- المغرب                          8408                                  475589  

39 - السعودية                   6406                                      370634

40 - الأردن                        4379                                  335154

54 - الإمارات                   930                                         329293

43 - لبنان                        3616                                      319917

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش. 

 

كلمات دالة:
  • رويترز،
  • الصين،
  • فيروس كورونا ،
  • الولايات المتحدة
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