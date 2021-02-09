آخر مستجدات فيروس كورونا في العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 106.29 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و318926.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 463911 27073858

الهند 155080 10838194

البرازيل 231534 9524640

روسيا 77068 3983797

المملكة المتحدة 112798 3959784

فرنسا 78965 3337048

إسبانيا 61386 2941990

إيطاليا 91580 2644707

تركيا 26797 2531456

ألمانيا 61539 2285394.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

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28 - العراق 13120 628550 ‭‭‭‭ ‬‬‬‬

34‬‬‬‬- المغرب 8408 475589

39 - السعودية 6406 370634

40 - الأردن 4379 335154

54 - الإمارات 930 329293

43 - لبنان 3616 319917

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.