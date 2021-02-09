آخر مستجدات فيروس كورونا في العالم
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 106.29 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و318926.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 463911 27073858
الهند 155080 10838194
البرازيل 231534 9524640
روسيا 77068 3983797
المملكة المتحدة 112798 3959784
فرنسا 78965 3337048
إسبانيا 61386 2941990
إيطاليا 91580 2644707
تركيا 26797 2531456
ألمانيا 61539 2285394.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
28 - العراق 13120 628550
34- المغرب 8408 475589
39 - السعودية 6406 370634
40 - الأردن 4379 335154
54 - الإمارات 930 329293
43 - لبنان 3616 319917
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.