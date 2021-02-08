مصر تسجل 534 إصابة جديدة بكورونا و 47 وفاة

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأحد تسجيل 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 47 وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 321 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس إلى 132 ألفا و 375 حالة حتى مساء أول الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمي الأحد بلغ 169 ألفا و 640 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9651 وفاة.